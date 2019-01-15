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Kartal’da rezidansta zorla alıkonulan kadın, yapılan operasyonla kurtarıldı

Kartal'da polis ekipleri, bir rezidansın 22. katında zorla bir kadının alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda kadın kurtarılırken, operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan yapılan operasyonda dairede çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

android-time 17:44
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Kartal'da polis ekipleri, bir rezidansın 22. katında zorla bir kadının alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda kadın kurtarılırken, operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan yapılan operasyonda dairede çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve hakkında tehdit, silahla yaralama, konut dokunulmazlığı ihlal, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Derviş D. isimli şahsın Soğanlık’ta bir rezidansın 22. katında M.K. isimli kadını zorla tuttuğu ihbarı üzerine harekete geçti.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, rezidansın 22. katına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu M.K. isimli kadın kurtarılırken, Derviş D. yakalanarak gözaltına alındı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada paketlenerek satışa hazır vaziyette bin 100 gram skunk, 550 gram marihuana, 744 adet ecstasy hap, 233 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 10 bin 600 TL ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Derviş D., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesine gönderildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 18:0615.01.2019
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