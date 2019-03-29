Kartal’daki cinayetin sırrı çözüldü. Meğer…

Geçtiğimiz Salı günü Kartal sahilinde bir ceset gören vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede başından vurularak öldürülen kişinin Tolga Aksünger olduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Balıkesir plakalı mavi renkli bir aracın olaydan hemen sonra uzaklaştığını tespit etti.

“ARKADAŞIMIZ VURDU”

Ekipler, Balıkesir'de araştırmalarını yoğunlaştırırken, S.İ. ve S.A. isimli iki üniversite öğrencisi Balıkesir emniyete giderek “Arkadaşımız Birdal Ş. bize İstanbul'a gezmeye gidelim dedi. Gittiğimizde sahilde bir kişiyle buluştu. Sonra o kişiye ateş ederek vurdu. Ardından birlikte Balıkesir'e döndük. Cinayeti size bildirmek istedik” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

İfadeler üzerinden harekete geçen polis, üniversite öğrencileri ile birlikte Birdal Ş.'yi (25) ve ev arkadaşı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda Birdal Ş., “Beni sürekli dolandırıyordu. O nedenle çok kızgındım. Öldürmeye karar verdim” dediği öne sürüldü. Resmi ifadesinde ise susma hakkını kullanan Birdal Ş. ve 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi.