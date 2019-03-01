Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kasap, sokak ortasında dehşet saçtı!

Kahramanmaraş'ta kasapta çalışan Ökkeş K. (18), daha önceden tanıdığı Sezer Türker'i (20) kendisine küfrettiği iddiasıyla sokakta göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

21:02 -
Haberler Gündem
Kasap, sokak ortasında dehşet saçtı!

Olay, saat akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş K., sokakta karşılaştığı Sezer Türker ile kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K., Türker’i göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İLGİLİ HABERİki veli arasında çıkan kavga cinayetle bittiİki veli arasında çıkan kavga cinayetle bitti

Kanlar içerisinde yere yığılan Türker, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökkeş K. ise kısa sürede polis tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı. Ökkeş K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 21:06 01.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more