Kaşıkçı cinayeti ile korkutan telefon dolandırıcısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A.’nın (76) ihbarı üzerine kendisini arayarak 56 bin TL’sini çalan telefon dolandırıcısının yakalanması için çalışma başlattı. Araştırma yapan polis, telefon dolandırıcısının başka kişileri de arayarak dolandırdığını tespit etti.

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Ekipler, dolandırılan kişilerle işbirliği yaparak telefon dolandırıcısı ile iletişim kurdu. Polis, telefon dolandırıcısının M.B. olduğunu tespit ederken, kişileri arayarak “İsminiz Kaşıkçı cinayetinde geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda cinayetle ilgili görüntülerin var” ve “FETÖ terör örgütü ile bağlantın var, örgüt kimliğini kullanıyor” dediğini ve bu şekilde dolandırdığını belirledi.

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Ekipler, şüphelinin Ankara’da oturduğunu tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonla M.B. gözaltına alınarak Bartın’a getirildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden M.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA