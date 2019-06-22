Kasım’da Aşk Başkadır filminin yönetmeni kimdir? Hadi ipucu sorusu…

1968 yılında Herman Raucher tarafından kaleme alınan bir hikâyenin üzerine kurulu Kasım'da Aşk Başkadır filmi bu akşam yapılacak Hadi’de ipucu sorusu olarak kullancılar ile paylaşıldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kült filmler arasında yer alan Kasım’da Aşk Başkadır filmi yönetmeni kimdir merak ediliyor. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

HADİ İPUCU: KASIM’DA AŞK BAŞKADIR FİLMİ YÖNETMENİ

2001 yılında sinemalarda gösterime giren Kasım’da Aşk Başkadır filminin yönetmeni Pat O’Connor’dur.

KASIM’DA AŞK BAŞKADIR FİLMİ KONUSU

Nelson Moss, tüm hayatı işi olan, işkolik bir adamdır. Bir gün ehliyet almak üzere girdiği bir sınavda Sara isimli deli-dolu bir kızla tanışır. Sara, Nelson’dan en azından bir ay boyunca onunla yaşamasını ister. Nelson, teklifi kabul edecektir. Kısa sürede aynı eve taşınan iki insan, yine kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır. Sara, hayatında ilk kez birisine aşık olmuştur. Nelson’ın bilmediği ise aşık olduğu Sara’nın kanser olduğudur. İki insan, ölümle hayatın girdabına beraber tutulmuşlardır.

İstanbul Seçim Sonuçları ->