Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kastamonu Valiliği’inden açıklama var mı? Kastamonu’da okullar tatil mi? (16 Ocak 2019)

Yurdun büyük bir kısmı gibi Kastamonu'da yoğun kar yağışına teslim oldu. Kar yağışının artması ile birlikte öğrenciler Kastamonu'da bugün okullar tatil mi araştırmaya başladı. Kastamonu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi.

android-time 08:22
Haberler Gündem
Kastamonu Valiliği’inden açıklama var mı? Kastamonu’da okullar tatil mi? (16 Ocak 2019)
Yurdun büyük bir kısmı gibi Kastamonu'da yoğun kar yağışına teslim oldu. Kar yağışının artması ile birlikte öğrenciler Kastamonu'da bugün okullar tatil mi araştırmaya başladı. Kastamonu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi.

Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün 4 ilçede okullar tatil edildi. Peki 16 Ocak’ta Kastamonu’nun hangi ilçelerinde tatil edildi? İşte Kastamonu valiliğinden yapılan kar tatili açıklaması…

KASTAMONU’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede daha eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ağlı, Seydiler ve Devrekani ilçelerinin tamamında, Küre ilçesinin ise Yatılı Bölge İlkokulu dışındaki okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Kastamonu il merkezi ile İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği daha önce duyurulmuştu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar