Kastamonu Valiliği’inden açıklama var mı? Kastamonu’da okullar tatil mi? (16 Ocak 2019)

Yurdun büyük bir kısmı gibi Kastamonu'da yoğun kar yağışına teslim oldu. Kar yağışının artması ile birlikte öğrenciler Kastamonu'da bugün okullar tatil mi araştırmaya başladı. Kastamonu Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi.

Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün 4 ilçede okullar tatil edildi. Peki 16 Ocak’ta Kastamonu’nun hangi ilçelerinde tatil edildi? İşte Kastamonu valiliğinden yapılan kar tatili açıklaması…

KASTAMONU’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede daha eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ağlı, Seydiler ve Devrekani ilçelerinin tamamında, Küre ilçesinin ise Yatılı Bölge İlkokulu dışındaki okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi. Kastamonu il merkezi ile İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği daha önce duyurulmuştu.