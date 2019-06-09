Kastamonu’da akrabalar arasında arazi kavgası: 4 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Bozarmut köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan köy muhtarı Hüseyin Gideroğlu, eski muhtar ve amcası Kadir Gideroğlu ile tartışmaya başladı. Akrabaların da katılmasıyla silahlı kavgaya dönen olayda Hüseyin ve eşi Merve Gideroğlu ile Kadir Gideroğlu, Mehmet Gideroğlu ve Gülşen Gideroğlu silahla yaralandı.

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İhsangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir, Merve, Hüseyin ve Mehmet Gideroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülşen Gideroğlu'nun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.