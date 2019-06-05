Kastamonu’da dolu yağışı arabaları vurdu! Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Bayramda ülkenin bazı bölümleri sıcak havanın tadını çıkarırken, bazı bölümleri ise dolu ve sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu birçok aracın, evin, iş yerinin ve ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu. Bazı sürücüler araçlarının üzerini kilim ve battaniyelerle örterek dolunun vereceği zarardan korumaya çalıştı. Dolu nedeniyle bazı araçlar ve meyve ağaçları da zarar gördü. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu merkez ve bazı ilçeleri için dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz’in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli’nin batı kesimleri ile Çanakkale’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 30
İstanbul: Parçalı bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu 28
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36