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Kastamonu’da feci kaza: Bir çocuk üç kişi öldü

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Yayla Mahallesinde panelvan minibüs, karşı şeride geçerek çakıl taşı yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

13:54 -
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Kastamonu’da feci kaza: Bir çocuk üç kişi öldü

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde seyreden Salih Emik idaresindeki plakalı panelvan minibüs, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti.

Hızını alamayan panelvan minibüs, karşı şeritte Cafer Kızıldağ (48) yönetimindeki plakalı çakıl taşı yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada panelvan minibüsün ön tarafı tamamen hurdaya döndü.

Kazada minibüs sürücüsü Salih Emik ile aynı araçta bulunan Saliha Genç (42), olay yerinde hayatını kaybetti. Yola savrulan 9 yaşındaki Ahmet Genç ise, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FOTO: DHA

Kamyon sürücüsü Cafer Kızıldağ ile minibüste bulunan Kerim Emik (37) ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Kerim Emik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

FOTO: İHA

Kaza nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Salih Emik ve Saliha Genç'in cenazeleri, cenaze aracına konularak Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Karayollarına bağlı ekipler, yolda temizlik yaptıktan sonra Kastamonu-İnebolu karayolu vinç yardımıyla araçlarında kaldırılması sonucu tekrar araç trafiğine açılabildi. (DHA)

Çocuk Emniyet Kastamonu kaza Sağlık
Son güncelleme: 13:58 11.12.2019
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