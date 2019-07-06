Kastamonu’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, 8 büyükbaş sele kapıldı

İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Yollardaki araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı. Yüksek kesimlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait itfaiye parkuru su altında kaldı. Ağcıkişi Mahallesi’nde açık arazide otlatılan 8 büyükbaş, Gökırmak deresinin taşması sonucu sel sularına kapılarak kayboldu. Sarımsak tarlaları da sel sularından zarar gördü. Tarlada çalışırken selde mahsur kalan tarım işçileri, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Taşköprü Belediyesi ekipleri, selin oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANKIRI’DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Karamustafa köyünde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek, sele neden oldu. İki saat süren sağanakta birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri, sel nedeniyle kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. DHA