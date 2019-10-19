Kastamonu’daki 3 yol projesine ödenek engeli

İl Koordinasyon Kurulu'nda yapılan toplantıda bilgilendirmelerde bulunan 15. Bölge Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, İnebolu yolu, Kırık Baraj yolu ve araç yolundaki çalışmalara ödeneksizlik nedeniyle ara verildiğini aktardı.

“ÖDENEK YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE ARA VERİLDİ”

Oğuzhan, “Kırık Barajı Relokasyon Yolu 19,4 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol ihalesi yapılmıştı. Çalışmalara ödenek yetersizliği nedeniyle ara verildi. Projede 10 bin 653 metre uzunluğunda 1 çift tünel, 288 metre uzunluğunda 1 adet aç-kapa tek tüp tünel, 515 metre uzunluğunda 1 çift viyadük, toplam uzunluğu 175 metre olan 2 adet köprü, 5 farklı seviyeli kavşak, 2 adet hemzemin kavşak bulunuyor. Kırık Tüneli'nde ise giriş sağ tüh 525 metre, giriş sol tüp 547 metre, çıkış sağ tüp 31,5 metre, çıkış sol tüp ise 100,5 metre geride kaldı” dedi.

KASTAMONU-İNEBOLU ARASI 16 KİLOMETRE KISALACAKTI

Kastamonu-İnebolu arasında bulunan 87 kilometrelik yolu 16 kilometre kısaltacak olan yolun durduğunu belirten Oğuzhan, “Mevcut uzunluğu 87 kilometre olan Kastamonu İnebolu yolunun yeni proje ile 16 kilometre kısaltılması planlanıyor. Projenin toplam 33.2 kilometresi tamamlandı. Kalan 37,8 kilometrelik kesimin de ihalesi yapılmıştı” diye konuştu.

İHALEYİ CENGİZ-ÖZALTIN İNŞAAT ALDI

Ödenek yetersizliği nedeniyle çalışmalara ara verildiğini anlatan Oğuzhan, “Bu kesimde toplam uzunluğu 36 kilometre olan 5 çift tüp tünel, 2×500 metre uzunluğunda gergin askılı Ersizlerdere Viyadüğü, 7 adet farklı seviyeli kavşak ve 4 adet hemzemin kavşak bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. 12 Temmuz 2017’de ihaleye çıkılan İnebolu-Kastamonu arasındaki tünel inşaatları yapım ihalesini Cengiz İnşaat-Özaltın İnşaat ortaklığı 1 Milyar 389 Milyon 728 TL bedelle almıştı.