Katil komşuya ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Küçükçekmece'de 29 Eylül 2018'de gerçekleşen olayda 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, evinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulundu. Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri kısa süre sonra cinayeti Öz'ün komşusu olan Ferhat Çendik'in işlediğini tespit etti. Gözaltına alınan Çendik yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ÖLDÜRDÜM… HIRSIZLIK SÜSÜ VERDİM“

Gözaltına alındığında suçunu itiraf eden Ferhat Çendik, Öz'ün anneannesi ve dedesi ile birlikte yaşadığını, olay günü ailesi ile birlikte Çorlu'ya gitmek istemediği için evde yalnız kaldığı söyledi.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

İfadesinde, cinayeti nasıl işlediğini anlatan Çendik, “Saat 21.00 sıralarıydı. Ahmet Yusuf'la ilgilenmek için evine gittim. Bir süre muhabbet ettik sonra uyuşturucu kullandığım için kendimden geçtim. Uyandığımda Ahmet Yusuf'un cinsel organını yüzüme sürmesiyle uyandım. Pantolonumun da indirilmiş olduğunu fark edince sinirle bıçaklayarak öldürdüm. Sonrasında bıçağı yıkayarak, evde hırsızlık süsü vermek için eşyaları çaldım ve sattım” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, olay yerinde bulunan delillerde, sadece maktüle ait DNA, bazılarında ise maktül ile sanığa ait karışık DNA örnekleri, Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemelerde tespit edildi.

25 BIÇAK DARBESİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanık Ferhat Çendik hakkında ‘Çocuğu kasten öldürmek' ,'Gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve ‘Bıçak ile diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.