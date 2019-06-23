Katılım 31 Mart’ı yakalayacak mı?

İlçelerde görevli CHP'li vekiller Sözcü'ye yaptıkları açıklamalarda, kayda değer bir seçim ihlale yaşanmadığını, oy verme sürecinin sakin şekilde geçtiğini ifade ediyorlar. Yine ilçelerden gelen bilgiler, oy verme oranının son saatlere girildiğinde yüzde 70'leri geçtiğini gösteriyor. Vekiller, bu seçimde de 31 Mart'taki yüzde 84'lük katılım oranının benzerinin yakalanacağını tahmin ediyorlar.

CHP Genel Başkanı Muharrem Erkek de yine Sözcü'ye yaptığı açıklamada, oy verme işleminde sıkıntı olmadığını belirtti, “Umarım oy sayım döküm işlemleri sırasında da bu sakinlik devam eder. Türkiye'nin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

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