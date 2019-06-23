Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Katılım 31 Mart’ı yakalayacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçiminde son dakikalara girildiğinde, ilçelerden gelen haberler katılımın 31 Mart seçimlerindeki benzer oranda olacağına işaret ediyor.

Zeynep GÜRCANLI
17:03 -
Haberler Gündem
Katılım 31 Mart’ı yakalayacak mı?

İlçelerde görevli CHP'li vekiller Sözcü'ye yaptıkları açıklamalarda, kayda değer bir seçim ihlale yaşanmadığını, oy verme sürecinin sakin şekilde geçtiğini ifade ediyorlar.  Yine ilçelerden gelen bilgiler, oy verme oranının son saatlere girildiğinde yüzde 70'leri geçtiğini gösteriyor. Vekiller, bu seçimde de 31 Mart'taki yüzde 84'lük katılım oranının benzerinin yakalanacağını tahmin ediyorlar.

CHP Genel Başkanı Muharrem Erkek de yine Sözcü'ye yaptığı açıklamada, oy verme işleminde sıkıntı olmadığını belirtti, “Umarım oy sayım döküm işlemleri sırasında da bu sakinlik devam eder. Türkiye'nin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more