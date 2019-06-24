Katılım oranı düşmedi 2 bin kişi daha oy kullandı

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'da sandıkların yüzde 99.37'si açıldı.

Seçime katılım oranı yüzde 83.90 oldu. 23 Haziran'da seçimlerde toplam 8 milyon 868 bin 664 oy kullanıldı. Toplam seçmen sayısı 10 milyon 570 bin 222 oldu.

Yine Anadolu Ajansı'nın 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarına göre katılım oranı yüzde 83.88 çıktı. 8 milyon 866 bin 614 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 83.33 oldu.

İki seçim arasında ikinci seçimin yaz aylarına denk gelmesinden dolayı da en çok merak edilen konulardan biri katılım durumuydu. Kesin olmayan sonuçlara göre 2 bin 50 oy daha fazla kullanıldı.

23 Haziran için açılan sandık oranı şu an yüzde 99.37. Bu 2 bin 50 rakamının biraz daha artması bekleniyor.

Seçim öncesinde vatandaşın tatilden dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu. Yakalanan katılım oranı seçimlere katılımın düşmediği aksine az da olsa arttığı gözlendi.

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