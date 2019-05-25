Katilinin ismini son nefesinde verdi

Hamza Sevinçer 18 Mayıs Günü Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde kendisini takip eden silahlı bir saldırgan tarafından kurşunlandı. Beyaz renkli araçtan inerek Sevinçer'e peş peşe ateş eden saldırgan daha sonra kaçtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Sevinçer 50-60 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralı Sevinçer’i Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye götürülen Hamza Sevinçer, yolda polis ekiplerine saldırganın ismini söyledi. Hastanede ameliyata alınan Sevinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamza Sevinçer'in son anlarında verdiği isimle ilgili araştırma başlattı. Cinayet dedektifleri olay yerindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucu kimliği tespit edilen silahlı saldırganla Hamza Sevinçer'in verdiği isim uyuşunca harekete geçildi. Kısa süreli takipler sonucu şüpheli Hakan Ö. (46) gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli Hakan Ö. adliyeye sevk edildi.