Jandarmadan kaçıyorlardı! En az 10 ölü ve 30 yaralı var!

Kaza, Edirne’nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde bugün saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan’a yasadışı yollardan geçmesi için kullandığı güzergahlarından biri olan ilçedeki kazayla ilgili Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: “26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır.

Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup , 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖÇMENLERİN 38’İ PAKİSTANLI

Sürücünün Türk olduğu, minibüste 38 Pakistan 1 de Hindistan uyruklu kaçağın bulunduğu saptandı. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları devam ederken, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yaralılardan 8’i Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 7’si Keşan ilçesindeki Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer yaralıların tedavileri Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi.

GÖÇMENLERİN GELİŞİ DEVAM EDİYOR

Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, ilçelerinin kaçak göçmenlerin geçiş güzergahı olduğunu belirterek, “Burada kaçak göçmenlere sıkça rastlıyoruz. Ama bugün katliam gibi bir kaza yaşadık ve çok üzüldük. Yunanistan’a sınır olan bölgemizde tedbirler alınmasına rağmen, bunların ülkeye giriş noktalarında da önlem alınması gerekiyor. Oralarda tedbir alınırsa, bu tür üzücü olaylar yaşanmaz. Biz, insan kaçakçılığı yapan şahısları tespit edip, valilik ve emniyetle paylaştık. O kişilerin yakalanarak cezalandırılmalarını sağlamak gerekiyor. Hükümetimizin alacağı tedbirlerle bu işin sonlanacağına inanıyoruz. Çünkü göçmenlerin gelişleri devam ediyor” dedi.

Kazanın yaşandığı cadde üzerine lokanta işleten Nazmi Deniz, iş yerinde bulunduğu sırada dışarıdan büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, “Çok yüksek bir sesle birlikte dışarıya koştum. Arabanın içinde ağlamalar ve çığlık sesleri geliyordu. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, minibüsün kapısını balyozla kırıp yaralıları çıkardı. Korkunç bir görüntüydü” dedi.

EDİRNE (DHA)

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