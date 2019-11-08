Kavga ettiği kişi yerine babasını öldüren şahıs yakalandı

Geçen ağustos ayında Trabzon’un Araklı ilçesinde baba ve oğlunun bulunduğu araca açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

GÖĞSÜNDEN YARALANAN BABA HASTANEDE ÖLDÜ

İddiaya göre 25 yaşındaki E.G., husumeti olduğu Mustafa Danışmaz ile babası Abdullah Danışmaz’ın bulunduğu otomobile pusu kurdu. Baba-oğlun bulunduğu araca silahıyla üç el ateş eden E.G. olay yerinden kaçtı. Aracın sürücü koltuğunda bulunan ve göğsünden yaralanan 50 yaşındaki Abdullah Danışmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üç ay boyunca kaçan E.G., saklandığı evde ruhsatsız tabanca ve sekiz adet fişekle yakalandı. (İHA)