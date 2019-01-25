Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı!

Kayak yapmak için Bozdağ’a çıkan yaklaşık 100 kişi, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayak Merkezi’ne giden yolun kapanması sonucu mahsur kaldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, karayolunun kapandığını ve ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını açıkladı.
TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Vali Karahan, kayak merkezinde mahsur kalanların tesislerde sıcak bir ortamda temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Bu arada kayak merkezindeki tipi ve olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri oluşturulan güvenli bölgede bekliyor. Jandarma ekipleri ise Nikfer Mahallesi’nde kayak merkezine giden yola araçların geçişine izin vermiyor. AJANSLAR
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