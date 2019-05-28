Kayalıklardaki yaralı, helikopterle kurtarıldı

Menemen ilçesi Dumanlıdağ mevkisinde pazar günü yürüyüş yapan gruptan Mikail Özen, saat 20.00 sıralarında, kayalıklara düştü. Olayı gören yürüyüş grubundakiler, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Özen’in karadan tahliyesinin mümkün olmadığını görünce havadan tıbbi tahliyesi için harekete geçildi. Bunun üzerine kurtarma çalışması için Sahil Güvenlik helikopteri, bölgeye getirildi. Helikopterden indirilen sedyeye sabitlenen Özen, yukarı ekildi. Helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Mikail Özen, tedaviye alındı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)