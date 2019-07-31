Kaybolan 13 yaşındaki Defne’nin aile şiddeti gördüğü ortaya çıktı

Dün Beylikdüzü’nde yaşanan ve herkesin yüreğini ağzına getiren olay neyse ki 13 yaşındaki Defne’nin başına kötü bir şey gelmeden son buldu. Sabah saatlerinde evden kaçan çocuğun, babasının yanında olduğu öğrenilmişti.

Defne kaybolur kaybolmaz karakola gidip kayıp başvurusunda bulunan ve baba Ercan Kaya’dan da şüphelendiğini ifade eden anne Gamze Kaya, sosyal medyadan da yardım talebinde bulunmuştu.

Akşam saatlerine doğru baba Ercan Kaya, çocuğunun kendisiyle birlikte olduğunu ve polis merkezine geleceklerini söylemiş ve Beylikdüzü Çocuk Büro Amirliğinde ifade vermişlerdi.

Buradaki ifadesinde küçük Defne’nin söyledikleri herkesin içini bir kez daha yaktı ve yaşanan aile dramını da ortaya çıkardı.

Defne Kaya emniyetteki ifadesinde şunları söyledi;

“ANANEM BENİ OYUNCAK SEPETİYLE DÖVDÜ”

“Annem, anneannem, dayım ve dedemle birlikte yaşıyorum. Annem ve babam ayrılma aşamasındayken ben ve kardeşim Ayşe Kaya’nın velayeti anneme verildi. 29.07.2019 günü sabah 10-11 sıralarında evimizde kardeşim ile kavga ettik. Daha sonra kardeşim odasına gitti. Anneannem Ayşe Gönül Budak yanıma geldi ve sert oyuncak sepetini kafama vurmaya başladı, koluma da vurdu. Korktuğum için beni dövdüğünü anneme ve dayıma söyleyemedim. O gün mecburen evimizde kaldım. Bugün (yani 30.07.2019 günü) sabah evden kaçarak, yakındaki bir parka gittim. Parkta oturduktan sonra, babam Ercan Kaya’nın Büyükçekmece Mimaroba’daki evine gittim. Babam işte olduğu için evde yoktu. Evde babaannem ve dedem vardı. Dedem babama haber verdi ve babam eve gelince konuyu anlattım. Babamla birlikte Büyükçekmece Mimaroba Devlet Hastanesi’ne gittik. Burada kolum ağrıdığı için kolumu doktorlar alçıya aldı. Hastanede yaklaşık 4 saat kaldık. Rapor aldık. Polisler bizi Beylikdüzü Çocuk Büro Amirliği’ne çağırdılar. Babamla birlikte polis merkezinize geldik. Burada annemin kayıp müracaatı verdiğini öğrendim.”

KÜÇÜK DEFNE ANNESİ VE ANANESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Annesi ve anneannesinden şiddet gördüğünü söyleyen 13 yaşındaki Defne ifadesine şöyle devam etti; “Ben anneannemden korktuğum için evden kaçtım. Annem Gamze Kaya beni bazen döverdi, benimle ve kardeşimle hiç ilgilenmezdi. Beni döven anneannem Ayşe Gönül Budak’tan ve annem Gamze Kaya’dan bana çok bağırmasından ve benimle ilgilenmemesinden ve de beni bazen dövmesinden dolayı şikayetçiyim.

Buradaki işlemlerin ardından babam Ercan Kaya’ya teslim edilmek istiyorum. Anneme teslim edilmek istemiyorum.”

Defne’nin ifadesinin ardından, küçük çocuğun soruşturma tamamlanana kadar devlet korumasına alınmasına karar verildi.