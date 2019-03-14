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Kaybolduğu sanılıyordu gerçek ortaya çıktı!

Isparta'da 2017 yılında Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'in kaybolmasıyla ilgili, kamu kurumunda güvenlik görevlisi A.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili daha önce de 1 kişi tutuklanmıştı.

19:39 -
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Isparta’da oturan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin, 11 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin’in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

FOTO: DHA

Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin’in arkadaşı olan Ali Aydıner’i geçen yıl mayıs ayında gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Aydıner tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.’yu da bugün öğle saatlerinde iş yerinde gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.U.’nun işlemlerinin sürdüğü belirtildi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 19:55 14.03.2019
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