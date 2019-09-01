Kayıp 2 kız için arama çalışması başlatıldı

Olay, 30 Ağustos Cuma günü öğlen saatlerinde, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. Rabia Emere ve arkadaşı Esra Badur evlerinden çıkıp, buluştu. Ancak iki arkadaş evlerine dönmedi. Yakınları gidebilecekleri yerlere bakmalarına rağmen iki arkadaşa ulaşamadı.

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ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Rabia Emere’nin babası İbrahim Emere bunun üzerine durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, 2 kayıp kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.

İbrahim Emere, kızının ve arkadaşının bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, “2 gündür kızım ve arkadaşından haber alamıyoruz. Eve dönmemeleri için hiçbir neden yok. Çok endişeliyiz” dedi. DHA

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DHA-Güvenlik – Türkiye-Denizli – Deniz TOKAT

2019-09-01 17:51:44