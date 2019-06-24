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Kayıp çobanın cesedi dağlık alanda bulundu

Konya'nın Güneysınır ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan çoban Mevlüt Doğan (65), dağlık alanda ölü bulundu. Doğan´ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

13:30 -
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Kayıp çobanın cesedi dağlık alanda bulundu

Güneysınır ilçesi Kurukavak Mahallesinde çoban Mevlüt Doğan, dün sabah saatlerinde koyun otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Doğan´ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekipleri dün 19.30´da bölgede arama çalışmalarına başladı. Ekipler, bu sabah 10.30 sıralarında kayıp olarak aranan Mevlüt Doğan´ın cansız bedenini koyun otlattığı dağlık alanda buldu.

Doğan´ın cansız bedeni Güneysınır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mevlüt Doğan´ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
KONYA, (DHA)

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