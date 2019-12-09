Kayıp dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı

Uludağ’da 1 Aralık gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ı arama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, arama çalışmalarını, 31 yaşındaki Efe Sarp’ın montu ve beresinin bulunduğu Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, termal drone ve metal arama dedektörleri de kullanılıyor.

260 KİŞİLİK ARAMA TİMİ

Jandarma Genel Komutanlığı’na ait insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri, Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise, 6 farklı bölgede çalışmalarına devam ediyor. (DHA)