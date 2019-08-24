Kayıp oğul ortaya çıktı eylem ‘olaylı’ sonlandı

Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, Çarşamba günü evden ayrıldıktan sonra dönmedi. Hacire Akar, Perşembe günü HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki il binasına geldi. Partinin kapı camını çekiçle kıran anne Akar, HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar’ın getirilmesi için oturma eylemi başlattı.

Eşi Aziz ve çocukları ile bazı yakınlarının da destek verdiği Akar, parti önünde ikinci geceyi geçirdi.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE OĞLU ORTAYA ÇIKTI EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Eylemin üçüncü gününde oğul Mehmet Akar, polis merkezine giderek ‘kendisinin kaybolmadığını’ söyledi. Akar’ın ifade işlemleri sürerken, Hacire Akar’ın da oğlunu görmek için HDP il binasından ayrıldı.

Öte yandan Hacire Akar, oturma eylemini sonlandırmadan önce yakınları ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre, Akar ve yakınları ile binadan uzaklaşmalarını söyleyen 2 partili arasında tartışma çıktı. HDP’liler ve Akar’ın yakınlarının tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. (DHA)