Kayıp olarak aranan kişi yakılmış halde ölü bulundu

Bayındır Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran M.G. (63), oğlu Ali Merter Girgin’den haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden destek istedi. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği yardımıyla ilçede arama çalışması yapıldı.

Çalışmalarda Kırsal Furunlu Mahallesi’ndeki derenin kenarında Girgin’in yakılmış halde cesedi bulundu. Olayla ilgili cesedin bulunduğu yerin 500 metre yakınındaki seranın sahibi Mustafa A. (29) ile İbrahim Ç. (37), G.Y. (22), P.Ç. (24), M.C. (22) ve O.T. (22), geçen cumartesi günü gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Girgin’in, Mustafa A.’nın kız arkadaşına ilgi gösterip, yakınlık kurmaya çalıştığı iddiasıyla darbedilerek öldürüldüğü ve sonradan yakıldığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa A. ve İbrahim Ç. ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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