Kayla Mueller kimdir? IŞİD (DEAŞ) tarafından kaçırılan Kayla Mueller’in hayatı…

Örgütün 2013'te kaçırdığı Amerikalı yardım görevlisi Kayla Mueller, IŞİD (DEAŞ) militanları tarafından kaçırılıp, Ebubekir El Bağdadi ile zorla evlendirilmişti. İşte Kayla Mueller’ın hayatı…

KAYLA MUELLER KİMDİR?

Kayla Jean Mueller, 14 Ağustos 1988 yılında Arizona’da dünyaya geldi. Aralık 2012’de Türkiye sınırında Suriyeli sığınmacılara yardım eden bir kuruluşta çalışmaya başlayan Mueller, Ağustos 2013’te Mueller ve erkek arkadaşı olduğu sanılan Suriyeli bir erkek IŞİD tarafından rehin alındı.

Amerikan ordusunun ve ailesinin onu kurtarma yönündeki bir dizi girişimi sonuçsuz kaldı; Obama yönetiminin aileden gelen ‘IŞİD’le rehine takası’ taleplerini reddetmesi tartışma yarattı ve sonuç olarak Mueller’in zorla Bağdadi ile evlendirildiği, IŞİD liderinin cinsel saldırısına ve işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıktı..

Bu süreçte Mueller ile birlikte esir alınıp sonradan serbest bırakılan rehineler ise Amerikalı kadının IŞİD’in propagandasına alet edilme girişimlerini güçlü bir şekilde reddettiğini anlattı. Mueller’in IŞİD militanlarına direndiği, birlikte esir tutulduğu iki Ezidi kadını Batılı görünüşü nedeniyle tehlikeye atmamak için kaçma şansını da kullanmadığı belirtilmişti.

Kayla’nın Şubat 2015’te, Ürdünlü bir pilotun yakılarak öldürülmesine karşı misilleme olarak Rakka’da düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiği iddia edildi. IŞİD, 18 aydır rehin tuttuğu Mueller’in burada öldüğüne dair üç fotoğrafı ailesine e-posta yoluyla ulaştırdı. Mueller’in yaşamını yitirdiği, Amerikan istihbaratı tarafından da teyit edildi.