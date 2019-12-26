Kaymakam dediğin işte böyle olur!

Yaklaşık 40 bin nüfuslu Tosya ilçesinde 2016 yılında göreve başlayan kaymakam Deniz Pişkin’in sosyal medya hesabından yaptığı duyuru vatandaşlarının takdirini topladı.

Pişkin, ilçede zor durumda bulunan kişilerin kendisine ulaşması için de cep telefonunun numarasını yayınlandı.

YOKSUL İLE ZENGİNİN ARASINDAKİ UÇURUM CAN YAKICI

Kaymakam Deniz Pişkin, kendisine ait sosyal medya hesabından “Önemli” başlığıyla bir yazı paylaştı.

Pişkin şu ifadeleri kullandı;

*Her türlü yokluğu, yoksulluğu, çaresizliği ve mağduriyeti insanlarımızın her zamankinden daha derinden hissettiği soğuk ve uzun kış günlerindeyiz.

*Yılın özellikle bu zamanları; zengin ile yoksulun arasındaki uçurumun her zamankinden daha can yıkıcı şekilde yaşandığı, garibanlığın siyah ve ağır bir gece gibi omuzlara çöktüğü, yalnızlığın ve kimsesizliğin yüreklerin en ince yerindeki bir sızı gibi daha derinden hissedildiği, sofrası dolu, bacası tüten, tenceresi kaynayan sıcacık evlerin bir mutluluk reçetesi gibi insana iyi geldiği zamanlar…

“VEBALİ VE GÜNAHI, HERKESTEN ÖNCE BENİMDİR”

Kaymakam Pişkin paylaşımında, “Bu ilçede; aç ve açıkta kalan, evsiz-barksız, çaresiz, hasta, ilacını alamayan, velhasıl bizlerin yardımına muhtaç her kim varsa ve bizler bunlardan habersiz ve gamsız bir şekilde günümüzü geçiriyor isek, bunun vebali ve günahı, herkesten önce benimdir; hizmet ettiği ümmetin en ağır mesuliyetini omuzlarında taşıyan idareci olarak, Devletimizin ve hükümetimizin buradaki temsilcisi olarak Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'indir” dedi.

“İSTER MAKAMA GELİN, İSTER ARAYIN”

Çarşı, pazarda esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinlediğini dile getiren Kaymakam Deniz Pişkin, bazen yoksul ve ihtiyaç sahibi insanların kendisine ulaşmakta zorlandıklarını öğrendiğini kaydetti.

Kaymakam Pişkin; “Bundan büyük üzüntü duyuyorum. Sürekli halkın arasındayım. Makama gelen herkesle görüşüyor ve sosyal medya üzerinden bana ulaştırılan her türlü yardım talebi mesajlarına azami ölçüde dönmeye çalışıyor olsam da yine de içimde ‘Acaba bana ulaşmak isteyip de ulaşamayan kimse var mıdır?' şeklinde en ufak bir şüphe kalsın istemiyorum. Bundan mütevellit; hizmet etmekten şeref duyduğum bu güzel ilçenin mülki sınırları içinde yaşayan ve bizim ulaşamadığımız veya gözümüzden kaçan yoksullar, yetim ve öksüzler, hasta olup da ilaç bulamayanlar, yalnız başına terkedilmiş dul kadınlar, hakkını arayamayan mazlumlar, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışma takatinden kesilmiş muhtaç yaşlılar, aile efradı kalabalık olan fakir aile reisleri, çocuklarını giydirip yediremeyen anneler… Bana ulaşın. İster görüşmek için makama gelin, ister telefonla arayın, ister sosyal medyadan bana mesaj yazın, isterse muhtarınızla veya bir ahbabınızla bana kelamınızı ulaştırın… Yasaların ve devletin bana tanıdığı imkân ve yetkileri azami ölçüde sizin için kullanarak yardımınıza koşacağımdan en ufak şüpheniz olmasın” yazarak cep telefonunun numarasını paylaştı.

TELEFONLARI 24 SAAT SUSMUYOR

4 gündür kendisini birçok vatandaşın aradığını dile getiren Pişkin, “Türkiye’nin her yerinden arayan oldu. Erzurum’dan İstanbul’dan. Bazılar da telefon numarasının gerçekten bana ait olup olmadığını öğrenmek için arıyor. Bana ait olduğunu öğrenince de teşekkür ediyor. Burası küçük bir yer olduğu için vatandaşlar devlet kapısına gidip yardım talebinde bulunmaktan utanıyor. Ama bana 24 saat ulaşabilirler. Cevap veremediğim numaraları geri arıyorum. Zaten her zaman vatandaşların içindeyim. Onlarla birlikteyim” diye konuştu.