Kaymakamı sürdüren AKP’li başkandan yeni iddialar!

AKP'li Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş ile Alpu Kaymakamı Ömer Özbay arasındaki kavganın medyada yer almasının ardından yeni bir boyut kazandı. Kaymakam Özbay'ın Niğde Altunhisar'a sürülmesinin ardından Başkan Demirtaş, kendisini ilginç bir yöntemle savundu. Yazdığı savunma metnini fotokopiyle çoğaltan başkan Demirtaş, ilçedeki bütün kahvehanelere dağıttırdı.

KAHVENELERDE DAĞITALAN O SAVUNMA METNİ

AKP'li Belediye Başkanı Demirtaş’ın dağıttı metinde şu ifadeler yer aldı;

“VAKFIN PARASININ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

“12.03.2019 tarihinde Alpu ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyet toplantısında 186 kişinin vakıftan yardım talep ettiklerini vakıf müdürü Öznur Hanım söyledi. Vakıfta bütçe olarak 146 bin TL paranın olduğu bunun 30 bin TL'sinin vakfın personel maaşı geri kalanının fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak para olduğu belirtildi”

“KAYMAKAM TÜM TALEPLERİ REDDEDİYORDU”

“Ben Kaymakam Ömer Bey'e kalan paranın fakirlere dağıtılması gerektiğini, vakıfta bu kadar çok paranın ilk defa durduğunu söyledim. Kaymakam bey bu paranın hepsinin dağıtılamayacağını söyledi. Ben ise bu paranın fakirlere dağıtılması gerektiğini ‘Cumhurbaşkanına karşı görevimizi yapmalıyız. Bak bu kadar para göndermiş' dedim. Ben bu cümleyi kurunca kaymakam bey çok bozuldu. Ondan sonra bana karşı tavrını sertleştirdi. Daha sonra fakir bir vatandaşımızın çamaşır makinesi talebinde bulunduğu görüşülürken kaymakam bey vakıf üyelerine sormadan talebi reddetti. Bir sonraki talep 3 bin TL kadar elektrik borcu olan bir vatandaşa aitti. Kaymakam bey yine vakıf mütevelli üyelerine sormadan talebi reddetti. Bende bunları reddetmesinin yanlış olduğunu az da olsa bir miktar ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini söyledim”

“KAYMAKAM BANA KÜFRETTİ ÜZERİME YÜRÜDÜ”

“Bunun üzerine kaymakam bey bana hitaben ‘sen ne konuşuyorsun ulan' demiştir. Bu söz üzerine ben kaymakama ‘bana bu şekilde konuşamazsın' dedim. ‘Bu kararlar alınırken vakıf üyelerine sormanız lazım’ dedim. Kaymakam ‘Ne zamandır toplantılara katılmıyorsun' dedi. Ben de belediye işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamadığımı beyan ettim. O sırada kaymakam tartışmayı büyüttü ve bana hitaben ‘s…. git' diye bağırmıştır. Ben ise kaymakama böyle bir hakaret edemeyeceğini benim devletin belediye başkanı olduğumu ve bu hitabı iade ettiğimi söyledim. AK Partili olmamdan son derece rahatsız olan kaymakam, kurul üyelerinin önünde bana hitaben ‘sonun geldi' diye bağırıp vurmak için hamle yapmıştır. Vakıf üyeleri ve kaymakamın koruması araya girmişlerdir. Daha sonra ben toplantı salonunu terk ettim. Vakıf üyelerinin hepsi olaya şahittir. Şahitler; İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Demir, Vakıf Müdürü Öznur Gürbüz, üyeler Şenol Zeybek, Halil Aktürk, Uğur Işıkyandı, Ali Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Cemal Sönmez Baş” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'in AKP'li Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş, Kaymakam Ömer Özbay'dan bir vatandaşın 4 bin liralık elektrik borcunun Alpu Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı'nın parasından ödenmesini istemiş,”Devletin parasıdır, ödemeyiz” diyerek talebe karşı çıkan Alpu Kaymakamı bu tartışmanın ardından Niğde Altunhisar’a tayin edilmişti. AKP'li başkan Demirtaş, görev yeri değişen kaymakam için “Devlet gereğini yaptı” yorumunda bulunmuştu.

Kaymakam ise kendisini, tartışmanın bir vatandaşın 4 bin liralık elektrik borcunun vakıf kasasından ödenmesinin istenmesi nedeniyle yaşandığını belirterek “Elektrik borcu olan kişiye yardım yapılması istendi. Ben ona itiraz ettim. Belediye başkanının seçim üzeri kimseyi üzmeme yönünde bir tavrı oldu. 4 bin lira bizim için büyük bir tutar. 4 bin lira için bir sağlık durumu olsa, tıbbi malzeme alınacak olsa bizim için sıkıntı değil. Ama talep elektrik faturasının ödenmesi. Yani vatandaş bize 4 bin liralık elektrik faturası ödetecek. O sebepten bir kavga yaşadık. Bu ay dağıtmamız gereken rakam 97 bin lira. 3 yoksul vatandaşa prefabrik ev yaptırdık. Bu ay 12 bin lira oraya ödememiz vardı” diye savunmuştu.

CHP’Lİ VEKİLLER İÇİŞLERİ BAKANI’NA SORDU

Öte yandan CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Süllü de Alpu'da yaşanan olayı soru önergesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordular.