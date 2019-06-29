Kaymakamlık binasında iş cinayeti!

Diğer işçilerin çay molası verdiği sırada meydana gelen olayda, Kaymakamlık etrafında kurulan iskeleme dış cephe işlemi yapan işçi Halil Akçasu (61) dengesini kaybederek, kaymakamlık giriş kapısının yan tarafında bulunan zemine düştü.

Boynundan yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz içici tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNLEM ALINMADI İDDİASI

İşçilerde çalıştıkları esnada baret bulunmadığı, iskele mesafelerinde de gerilmesi gereken ağ ve koruyucu kemerleri bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olayla alakalı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.