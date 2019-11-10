Kaymakamlık yapmayınca Atatürk heykelini İnkaya tepesine diktiler

Muğla’nın Karaçulha beldesi sakinlerinden Mehmet Akif Severoğlu, Atatürk'e olan sevgilerini göstermek için Atatürk heykeli hayal ettiğini belirterek “Bu konuda geçen yıl Seydikemer Kaymakamlığı'na resmi olarak başvuruda bulunduk. Ancak bir yanıt alamadık” dedi ve şunları söyledi:

“Bunun üzerine üç arkadaş harekete geçtik. Ben yıllarca soğuk demircilik yaptım. Tüccar arkadaşım Hikmet Özdemir ve ressam Aziz Çetin bir araya gelerek kimseden de maddi destek almadan bu heykeli yaptık. Heykeli bin 400 metreye çıkararak tepeye diktik. Şimdi özel günlerde burada anma etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına vefa borcumuzu ödemek için imece usulü ile çalıştık ve başardık.”