Kayseri bayram namazı saat kaçta? Kayseri 2019 Kurban Bayramı namazı vakti

İslam dünyasında Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor ve bayram namazı vaktini bekleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Kayseri'de ikamet eden vatandaşlar da bayram namazı saat kaçta merak ediyor. Haberimizden il il bayram namaz vakitlerini ve Kayseri bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz.

Kayseri bayram namazı saati: 06:24

KAYSERİ'NİN ÜNLÜ CAMİLERİ

Ulu Cami

Ulu Camiler bir anlamda o şehrin kalbidir. Sosyal, dini ve ticari hayat onların etrafında döner. Özellikle Cuma namazı için tercih edilirler. Bir anlamda diğer camiler arasında ayrıcalıklı bir yerin sahibidirler. Kayseri Ulu Cami'de bu tanıma uygun ve Kayseri'de şehrin tam kalbinde yer almaktadır. Kayseri'de ticari ve sosyal hayat sanki onun çevresinde akmaktadır.

Develi Ulu Cami (Sivasi Hatun Camii) dış görünüşü ile fazla ilgi uyandırmaz. Ancak mihrabıyla Selçuklu mimarisinin en nadide ve olağanüstü eserlerinden biridir.

Gülük Camii

Yerel geleneğin dışında abidevi bir çini mihraba sahip olan Gülük Camii, bu özelliği ile Kayseri eserleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

Hacı Kılıç Camii

Selçuklu devletinin son dönemlerinden kalma bir eser olarak 750 yılı aşan yaşına rağmen hala dimdik ayakta duran Hacı Kılıç Camii, taçkapısı ve mihrabındaki süslemelerle Kayseri'deki tarihi eserler arasında özgün bir yere sahiptir.

Hunat Hatun Camii

Hunat (Huand) Hatun Camii, külliyeyi meydana getiren diğer yapılar ile birlikte Kayseri'nin en gözde noktasında olup, mimarisi ve taç kapısındaki süslemeleri ile ilgi çekmekte ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır.