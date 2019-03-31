Kayseri seçim sonuçları: İşte 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları…

Kayseri Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Memduh Büyükkılıç, Millet İttifakı’nın adayı olarak Dursun Ataş yarıştı.

Öteki partilerin büyükşehir adayları ise şöyle; HDP Cevzet Işık, SP Mahmut Arıkan, BTP Mustafa Kurt, DSP Hayri Gülsuna, VP: Mehmet Canbulan, TKP: Medine Özkan, BĞMSZ: Sait Nazlı, Eylem Sarıoğlu Aslandoğan.

Kayseri’de 3 bin 183 sandıkta 956 bin 149 kişi oy kullandı. Kayseri’de 2015 yılında AKP’den yüzde 58 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özhaseki’nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ankara’dan aday gösterilmesi gözleri Kayseri’ye çevirdi. AKP’nin oyları Özhaseki’den sonra arttı/azaldı.

2014 Yerel Seçimlerinde YSK verilerine göre partilerin oy dağılımı ise şöyle gerçekleşmişti:

AK Parti Mehmet Özhaseki 450.626 %58.9

MHP Mustafa Özsoy 206.455 %26.9

CHP Osman Çilsal 68.044 %8.90

BBP Ali Saraçoğlu 16.679 %2.18

SP Haşim Özçelik 13.170 %1.72

HDP İshak Tacar 2.599 %0.34

DP Ali Osman Demir 2.285 %0.30

BTP Ali Öksüz 1.141 %0.15

BĞMSZ Mahmut Aydın 849 %0.11

HKP Erol Çağ 718 %0.09

HAK-PAR Derviş Korkmaz 608 %0.08

MP Millet Partisi Mustafa İdiz 500 %0.07

İP İşçi Partisi Abdulkerim Yağmuroğlu 478 %0.06

DYP Doğru Yol Partisi Okan Demirel 438 %0.06

LDP Liberal Demokrat Parti Mikail Bahçeci 200 %0.03