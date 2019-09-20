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Kayseri’de feci kaza: 8 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

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Kayseri’de feci kaza: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 51’inci kilometresindeki Sarıoğlan kavşağında meydana geldi. Sivas’tan Kayseri yönüne giden Cemil Çat (37) yönetimindeki 38 EL 981 plakalı otomobil, Erdinç Cırık (31) yönetimindeki 38 HS 058 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Rukiye Cırık (28), Ayşenur Cırık (2) ile Nurşen Çat (34), Vahide Çat (55), İdris Efe (9) ve Eray Çat (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

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