Kayseri’de kafa kafaya kaza: 18 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yuları Mahallesi’nde meydana geldi. Soner Ö. yönetimindeki 38 D 4984 plakalı tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile Mehmet K. yönetimindeki 38 D 4566 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada her iki araçta bulunan 3’ü ağır 18 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA