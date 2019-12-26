Kayseri’de okullar tatil mi? İşte Kayseri hava durumu…

Yurdun birçok farklı bölgesini etkisi altına alan kar yağışı Kayseri’yi de etkiledi, yağışlar sebebiyle okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Kayseri’nin Sarız ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi. Diğer ilçeler için ise henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı.

SARIZ’DA OKULLAR TATİL

Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.