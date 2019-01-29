Kayseri’de Sağlık-Sen’e kayyum atandı

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi’nin davalık olan 5'inci Olağan Genel Kurulu ile ilgili mahkeme kararını verdi. Kayseri 2’nci İş Mahkemesi, eski başkan ve başkan adayı Süleyman Özçelik'in şikayetini yerinde bularak, sendikanın delege seçimlerinin yenilenmesi ve şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için de kayyum atanmasını kararlaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Süleyman Özçelik, mahkemenin kendilerini haklı bulduğunu belirterek, “Olağan genel kurul, önce 26 Temmuz 2018 tarihinde yapılacağı bildirilmiş ancak daha sonra da 27 Temmuz 2018'de seçim yapılmıştır. Usule uygun ilan yapılmamıştır. 3 gün ilanın panoda bırakıldığı ilçeler de var. Yani seçim usule uygun yapılmamıştır. 10-15 kişi telefonla aranmış ve delege olarak yazıldıklarını, gidip imza attıklarını söylemişlerdir. 5 bin üyesi olan sendikanın 162 delege ile toplanması da usule uygun değildir. Seçimden başkanlığa aday olan birinin dahi haberi yoktur. İşte bu nedenle hukuk mücadelesi başlattık ve mahkemede bu mücadelemiz de bizleri haklı gördü” diye konuştu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sağlık-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan, mahkemede iddiaları kabul etmeyerek, seçimlerin usulüne uygun yapıldığını belirterek, “Develi'de sehven yapılan bir yanlışlık var. İlgili personelin de mahkemede dinlenmesini talep ediyoruz. Biz kanun ve tüzük gereğince seçimi usulüne uygun yaptık” dedi.

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. 4'üncü duruşmada mahkemeden, Kayseri Sağlık-Sen Şubesinin delege seçimlerinin yenilenmesine ve şube yönetimine seçimlerin yapılabilmesi için kayyum tayin edilmesine ve 2 hafta süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verdi. DHA