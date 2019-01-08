Son dakika: Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi!

Kayseri’de okulların tatil olmasını isteyen öğrenci ve velilerin beklediği Kayseri Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de hem hayatı hem de eğitimi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kayseri'de eğitim-öğretime 9 Ocak günü verildi! 8 Ocak Salı günü Kayseri Valiliği, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri yoğun kar yağışından ötürü eğitim-öğretime bir gün ara verme kararı verirken, 9 Ocak'a yani yarın için de Kayseri Valiliği tarafından resmi açıklama geldi. İşte Kayseri’de kar tatili gelişmeleri…
KAYSERİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri’de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sabahtan itibaren etki olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları 9 Ocak Çarşamba tatil edildi. Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.