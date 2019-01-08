Son dakika: Kayseri’de yarın okullar tatil mi? Kayseri Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi!

Kayseri Valiliği'inden son dakika açıklaması! Kayseri'de yarın okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Kayseri'de devam eden kar yağışı sonrasında binlerce öğrenci yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını merak ediyordu. Gün boyunca "Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı araştıran öğrenciler aynı zamanda karın da tadını çıkardı. 9 Ocak Kayseri'de okulların tatil olması gelişmeleri haberimizin içerisinde...

Kayseri’de okulların tatil olmasını isteyen öğrenci ve velilerin beklediği Kayseri Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Kayseri'de hem hayatı hem de eğitimi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kayseri'de eğitim-öğretime 9 Ocak günü verildi! 8 Ocak Salı günü Kayseri Valiliği, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri yoğun kar yağışından ötürü eğitim-öğretime bir gün ara verme kararı verirken, 9 Ocak'a yani yarın için de Kayseri Valiliği tarafından resmi açıklama geldi. İşte Kayseri’de kar tatili gelişmeleri…

KAYSERİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri’de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sabahtan itibaren etki olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilköğretim ve ortaöğretim okulları 9 Ocak Çarşamba tatil edildi. Açıklamada ayrıca hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.