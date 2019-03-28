ADAYLAR ANLATIYOR

Dursun Ataş, Alparslan Türkeş'in doğduğu Köşkerli Mahallesi'nin bağlı olduğu Pınarbaşı Belediye Başkanı idi. MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kuran Meral Akşener'e ilk günden beri destek veren bir isimdi. Bu nedenle olsa gerek Meral Akşener 24 Haziran seçimleri öncesi Dursun Ataş'a, “Seni Ankara'da, yanım da görmek istiyorum” deyince Belediye Başkanlığı görevini bıraktı ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçildi. Aradan bir yıl geçmeden Dursun Ataş'a tekrar Belediye Başkanlığı görevi verildi ve “Millet İttifakı” Belediye Başkan adayı olması istendi. O da Ankara'dan tekrar Kayseri'ye geldi ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

RANTA TESLİM OLDU

Başkan Adayı Dursun Ataş'ın ilk sözü şöyle oldu: “Kısmet olur da seçilirsem 1994 yılından beri Kayseri'de hüküm süren AKP Belediyeciliğine son vereceğim ve Kayseri'nin makûs talihini değiştireceğim.” Niye kendisine böyle bir misyon yüklediğini Dursun Ataş şöyle açıkladı:

“Kayseri 1994 yılından bu yana hep geriye gitti. Sosyal yaşamı alt-üst oldu. Kentin asırlık kültürü yerini betonlaşmaya bıraktı. Kayseri adeta bir beton şehir oldu. Kent merkezinden tutunda kenar mahallelere kadar. Kayseri tek kelimeyle ranta teslim oldu. Kentin orta yerinde ki o güzelim stat, trafik yoğunluğu oluyor denilerek yıkıldı ve yerine dev alış-veriş merkezi ile 26 katlı otel ve iki adet rezidans dikildi. Alttan verilmesi gereken tramvay hatta üstten verildiği için yıllardır özellikle yaz mevsimlerinde Kayserililerin tek gezi güzergâhı olan o güzelim Sivas Caddesi yok edildi. Eskilerin tabiriyle adeta yayla gibi olan koca cadde yetmez oldu. Yazık bu millete, yazık bu vatana. Hızlı tren getireceğiz dediler yalan çıktı. Bizi Yozgat-Yerköy'e bağlayacaklarmış. Olacak şey mi? 1994 yılından önce Kayseri çok daha zengin, kültürlü ve neşeli idi. Önce yerel yönetimlere RP'nin sonra da AKP iktidarıyla birlikte bu tarihi kentin ışıkları da söndü, kültürü yok oldu, eğlence hayatı bitti, kent beton yığınına döndü, ranta teslim oldu.”

ÜLKÜDAŞLARIMIZIN DESTEĞİNİ ALIYORUZ

Millet ittifakı adayı Dursun Ataş, Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç ile yarışıyor. Kayseri'de anamuhalefet partisi konumunda ki MHP, AKP'ye destek veriyor. Memduh Büyükkılıç mevcut Melikgazi Belediye Başkanı. Aynı zaman da Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. MHP, Kayseri'de aday çıkarmadı ve Büyükkılıç'ı destekliyor. CHP ise Dursun Ataş'ı. Yani Kayseri'de Cumhur ittifakı adayı Memduh Büyükkılıç ile Millet ittifakı adayı Dursun Ataş yarışıyor. Dursun Ataş, “Seçilme şansını nasıl gördüğüne ilişkin soruya” şu karşılığı verdi: “Biz gece-gündüz koşturuyoruz. Vatandaşımız da büyük bir ilgi ve teveccüh gösteriyor. Gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz. Ama sandıktan ne çıkar bilemiyoruz. AKP iktidarı son derece yıprandı. MHP'nin ona koltuk çıkması da AKP iktidarının sonunu uzatmaz, tam tersi kısaltacaktır. Taban olarak geçmişte birlikte, yan yana, omuz omuza koşturduğumuz ülküdaşlarımızın büyük bir desteğini alıyoruz. Yine de taktir vatandaşımızın. Bize düşen görev vatandaşın karşısına aday olarak çıkmak. Biz bu cesareti gösterdik. Karşımız da ki aday her türlü devlet ve belediye imkânını pervazsıca kullanıyor. Yerel televizyon ve gazeteler onlara çalışıyor. Keza kentin dört bir tarafında ki billboard ve raketler de öyle. Biz artık giydirme yaptığımız otobüsleri kentin belli başlı yerlerine koyup sesimizi duyurmaya gayret ediyoruz. Vatandaşımız bu çarpıklığı gayet iyi görüyor. Eminim ki Pazar günü de tercihini ona göre yapacaktır.”