‘Kayyum atanacak’ iddiasına açıklama

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlığına kayyım atamasına yönelik tepkiler sürerken, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Diyarbakır Valiliği'nden ilçe belediye başkanları hakkında bilgi istendiği ileri sürüldü.

Belediye başkanları hakkında bilgi isteyen İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazısını Twitter hesabından paylaşan Diyarbakır Barosu avukatlarından Sertaç Buluttekin, ”Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri gibi başka belediyelere de kayyum atanıp atanmayacagını kamuoyu merakla tartışırken İçişleri Bakanlığı bu konudaki niyetini net olarak ortaya koymuş zaten!” ifadelerini kullandı.

Buluttekin'in paylaştığı ve Diyarbakır Valiliği'ne 9 Ağustos'ta gönderilen yazıda, “Ekteki tabloda belirtilen kişiler hakkındaki genel bilgilerin forma işlenerek 16.08.2019 günü mesai bitimine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” deniliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İddialar üzerine akşam saatlerinde Diyarbakır Valiliği’nden açıklama yapıldı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklama şu şekilde:

”Bir takım internet haber siteleri ve bazı sosyal medya hesaplarında “ ilçe belediyelerine Kayyum hazırlığı” başlığı ile verilen haberlerde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Diyarbakır Valiliğine gönderdiği bir yazı üzerinden ilçe belediyelerine kayyım atama hazırlığı yapıldığı ileri sürülerek söz konusu evraklar paylaşılmıştır.Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın Anayasanın 127 inci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince; Valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir. Bu süreç spekülasyona konu olmaması, görev yapan mahalli idare organlarının işlerini etkilememesi amacıyla ilgili mevzuatı kapsamında gizli yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin yukarıda belirtilen kapsamda Diyarbakır Valiliğimiz ve İçişleri Bakanlığımız arasındaki gizli yazışmaya ilişkin belgeleri spekülasyona yol açacak şekilde yayınladıkları görülmektedir, Bu belgeler İçişleri Bakanlığımızın vesayet yetkisi kapsamındaki görevi gereğince her seçim sonrası istenen rutin evraklar olup, gizli evrak niteliğinde olmalarından dolayı bunları sızdıranlar ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu belgeleri yayanlar İle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygı İle duyurulur.”