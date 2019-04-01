Kayyum atanan belediyelerde kim kazandı?

Türkiye, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması sürecinde “kayyum belediyeciliği” olgusuyla tanıştı.

1 Eylül 2016’da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 4’ü AKP’li, biri MHP’li, 94’ü HDP’nin yereldeki temsilcisi konumunda olan Demokratik Bölgeler Partisi’nden belediyelere kayyum atandı.

Kayyum atanan il belediyelerinde 31 Mart 2019 yerel seçimi sonrasında oluşan tablo şöyle:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

HDP: 62.96

AKP: 31.02

SP: 2.02

CHP: 1.84

Van Büyükşehir Belediyesi

HDP: 52.85

AKP: 41.37

CHP: 1.89

SP: 1.88

Mardin Büyükşehir Belediyesi

HDP: 55.86

AKP: 38.67

CHP: 1.81

SP: 1.13

Hakkari Belediyesi

HDP: 59.97

AKP: 33.25

CHP: 1.56

Bağımsız: 1.57

Şırnak Belediyesi

AKP: 61.79

HDP: 34.99

CHP: 1.87

Saadet: 0.84

Batman Belediyesi

HDP: 65.93

AKP: 34.99

Saadet: 1.49

CHP: 1.42

Siirt Belediyesi

HDP: 47.94

AKP: 46.01

CHP: 2.04

Saadet: 1.44

Ağrı Belediyesi

AKP: 55.73

HDP: 36.99

İYİ Parti: 2.60

Saadet: 1.90

Bitlis Belediyesi

AKP: 43.87

HDP: 33.10

Saadet: 18.65

İyi Parti: 1.55

Tunceli Belediyesi

TKP: 32.38

HDP: 28.96

CHP: 20.86

AKP: 14.11

ERDOĞAN YENİDEN KAYYUM ATARIZ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2018’de Ankara’da partisinin istişare toplantısı sonrası yaptığı açıklamada

yerel seçimden sonra belediyelere yeniden kayyum atanabileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.