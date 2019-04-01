Kayyum atanan belediyelerde kim kazandı?

Türkiye, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması sürecinde “kayyum belediyeciliği” olgusuyla tanıştı.
1 Eylül 2016’da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 4’ü AKP’li, biri MHP’li, 94’ü HDP’nin yereldeki temsilcisi konumunda olan Demokratik Bölgeler Partisi’nden belediyelere kayyum atandı.
Kayyum atanan il belediyelerinde 31 Mart 2019 yerel seçimi sonrasında oluşan tablo şöyle:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
HDP: 62.96
AKP: 31.02
SP: 2.02
CHP: 1.84
Van Büyükşehir Belediyesi
HDP: 52.85
AKP: 41.37
CHP: 1.89
SP: 1.88
Mardin Büyükşehir Belediyesi
HDP: 55.86
AKP: 38.67
CHP: 1.81
SP: 1.13
Hakkari Belediyesi
HDP: 59.97
AKP: 33.25
CHP: 1.56
Bağımsız: 1.57
Şırnak Belediyesi
AKP: 61.79
HDP: 34.99
CHP: 1.87
Saadet: 0.84
Batman Belediyesi
HDP: 65.93
AKP: 34.99
Saadet: 1.49
CHP: 1.42
Siirt Belediyesi
HDP: 47.94
AKP: 46.01
CHP: 2.04
Saadet: 1.44
Ağrı Belediyesi
AKP: 55.73
HDP: 36.99
İYİ Parti: 2.60
Saadet: 1.90
Bitlis Belediyesi
AKP: 43.87
HDP: 33.10
Saadet: 18.65
İyi Parti: 1.55
Tunceli Belediyesi
TKP: 32.38
HDP: 28.96
CHP: 20.86
AKP: 14.11
ERDOĞAN YENİDEN KAYYUM ATARIZ DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2018’de Ankara’da partisinin istişare toplantısı sonrası yaptığı açıklamada
yerel seçimden sonra belediyelere yeniden kayyum atanabileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.
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