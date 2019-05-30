Kayyum belediyeyi boşaltmış

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’ne ait Zarokistan adlı çocuk kreşi, belediyeye kayyum atanmasının ardından Kuran kursu yapılmak üzere Diyarbakır Müftülüğü'ne ücretsiz tahsis edilmişti.

Diyarbakır Müftülüğü memurları dün çocukların kreşte olduğu sırada polis eşliğinde binaya giderek, boşaltılmasını istemiş kreş çalışanları ve çocukların aileleri tepki gösterince tartışma yaşanmıştı. Daha sonra bina, kayyum olarak belediyeyi de yöneten kaymakamlık talimatıyla boşaltılıp müftülüğe devredilmişti.

Kreş binasının devrini durdurmak için yasal yollara başvuran HDP’li Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, 31 Mart Seçimleri öncesinde kayyum tarafından çeşitli kamu kurumlarına devredilen belediyeye ait taşınmazların listesini de açıkladı.

Yılmaz twitter hesabından paylaştığı mesajda “Kayyum sürecinde tahsis edilen Kayapınar Belediyesi’ne ait taşınmazlar. Şİmdilik tespit ettiklerimiz bunlar Zaman içerisinde ayrıntılı incelemelerimizde kim bilir daha kaç taşınmaz çıkacak.” ifadelerine yer verdi.

İşte o liste





