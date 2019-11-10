Kaz Dağları şirketi kapasite arttırmayacak

Kaz Dağları’nın Kirazlı bölgesinde yaklaşık 200 bin ağaç kesen Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketinin Sözcüsü Çağın Şen, Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı projesinin ÇED sürecinin sonlandırıldığını açıkladı. Şen kararın gerekçelerini şu cümleler ile anlattı.

“Kirazlı projesine odaklanmak bizim kararımızdı. Bu nedenle Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projemizin ÇED raporunu sunmayarak süreci sonlandırdık. Çamyurt projemizi daha sonraki bir tarihte başlatacağız.”

KİRAZLIDAKİ FAALİYETLERİNİ ERTELEMİŞLERDİ

Öte yandan şirket, yaklaşık 200 bin ağaç kestikleri Kirazlı projesinin 13 Ekim’de dolan inşaat ruhsatı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce yenilenmediği için madencilik faaliyetlerini ertelediklerini açıklamıştı.

KAZ DAĞLARI'NDA NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı Köyü’nde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda tepki alan olay sonrası birçok siyasi, ünlü isim ve vatandaşlar Kaz Dağları'nda yapılan katliamın durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 26 Temmuz'da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan' nöbetlerine başlanmıştı.