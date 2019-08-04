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Kaz Dağları’nda düğün heyecanı!

Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine karşı başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti'ne yeni evlenen bir çift damgasını vurdu. Kamp alanına yeni evlenen bir çift gelince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Çifte hediye olarak zeytin dalı takıldı.

Mehmet ANDAÇ
21:54 -
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Çanakkale’nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbeti, ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nöbetin bu akşamında ise Muhammet ve Simge Güngör isimli çift düğün heyecanını Kaz Dağları’na gelerek buradaki vatandaşlar ile kutladı.

ALTIN YERİNE DAL

Çifte altın yerine zeytin dalı takılması ise dikkat çekti. Coşkulu kalabalık ile genç çift karşılıklı oyunlar oynadı. O anlar bir çok vatandaş tarafından cep telefonları ile kaydetti.

Son güncelleme: android-time 22:03 04.08.2019
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