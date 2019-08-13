Kaz Dağları’nda katliam 4 ay içinde oldu!

Kaz Dağları’ndaki Kirazlı köyünde Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketince yürütülen altın madeni projesinde, binlerce ağaç kesilmiş ve halkın her kesiminden büyük tepkisini çekmişti. Son olarak, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kesimlerin 2 yıldır devam ettiğini belirterek, “Bugün şehrimize Kaz Dağları hassasiyeti için geldiğini iddia eden misafirlerimizin hiçbirinin aklına, 2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?” diye sormak gelmedi mi” demişti.

“SÖZ KONUSU KIYIM 4 AY İÇİNDE OLDU”

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, söz konusu söylemler hakkında Sözcü’ye konuştu. Kıyımın 4 ay içinde gerçekleştiğini belirten Ünüvar şunları söyledi.

“Biz konuyla ilgili bir çevre meclisi kurduk. Bunun içinde her parti vardı. 31 Mart seçiminden bir ay sonra bütün meclis üyelerimiz ile bölgeye gittik. Manzara kesinlikle böyle değildi. Yol açma ve seyreltme yapıyorlardı. Söz konusu kıyım 4 ay içinde oldu. Biz bu belirttiğimiz süreler içinde bütün kurumlara gittik fakat olumlu bir sonuç alamadık. Biliyorsunuz bir yıl önce Vali bey Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı’nı imzaladı. Söylendiği gibi katliam 2 yıldır var durumu doğru değildir.”