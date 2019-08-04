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Kaz Dağları’ndaki katliamdan sonra Erdoğan’ın o konuşması yeniden gündem oldu

Çanakkale’nin Kaz Dağları bölgesindeki Kirazlı köyünde, Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik altın madeni için on binlerce ağacı kesmeye devam ediyor. Kesime tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Ocak 2019'da "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada doğa ile ilgili konuşması gündeme geldi. Erdoğan, ormanları betona ve toprağa çevirme gayreti içerisinde olanların olduğunu söylemişti.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
12:16 -
Haberler Gündem
Kaz Dağları’ndaki katliamdan sonra Erdoğan’ın o konuşması yeniden gündem oldu

“DOĞA ŞÖYLE OLMUŞ, BÖYLE OLMUŞ UMURUNDA DEĞİL”

Erdoğan söz konusu sempozyumda şunları söylemişti:

“Denizlerimizin kenarlarında, orman alanlarımızda yani buraları betona, toprağa çevirme gayreti içerisinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedirdir. Bu kapitalizm nelere muktedirdir. Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor götürüyor. Ha oraya ben bi dikeyim mimari yapayım, oranında malı götüreyim. Yapılan iş bu. Doğa şöyle olmuş, böyle olmuş umurunda değil.”

Erdoğan'ın konuşması:

 

SOSYAL MEDYADA ONLARCA PAYLAŞIM ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bu konuşma sosyal medyada çok sayıda vatandaş tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, Kaz Dağları'ndaki orman katliamının bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu.

Son güncelleme: android-time 12:22 04.08.2019
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