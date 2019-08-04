Kaz Dağları’ndaki katliamdan sonra Erdoğan’ın o konuşması yeniden gündem oldu

“DOĞA ŞÖYLE OLMUŞ, BÖYLE OLMUŞ UMURUNDA DEĞİL”

Erdoğan söz konusu sempozyumda şunları söylemişti:

“Denizlerimizin kenarlarında, orman alanlarımızda yani buraları betona, toprağa çevirme gayreti içerisinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedirdir. Bu kapitalizm nelere muktedirdir. Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor götürüyor. Ha oraya ben bi dikeyim mimari yapayım, oranında malı götüreyim. Yapılan iş bu. Doğa şöyle olmuş, böyle olmuş umurunda değil.”

Erdoğan'ın konuşması:

SOSYAL MEDYADA ONLARCA PAYLAŞIM ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bu konuşma sosyal medyada çok sayıda vatandaş tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, Kaz Dağları'ndaki orman katliamının bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu.