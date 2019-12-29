Kaza yapan cip bariyerlere ok gibi saplandı

Kaza sabah saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 UPF 93 plakalı cip, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanında bulunan iki kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı TEM yolu, bariyerlerin kesilmesiyle cipin bulunduğu yerden çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü. (AA)