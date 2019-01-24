Korkunç olay! Arkadaşının mezarına gidip…

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Bayram Aydoğan’ın aynı yaştaki arkadaşı Cangül Koyun, geçen yıl Haziran ayında yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aydoğan arkadaşı Cangül’ün mezarına gitti.

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Bir süre mezar başında duran Aydoğan, yanındaki av tüfeği ile başına ateş etti. Tüfek sesini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Aydoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayram Aydoğan, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA