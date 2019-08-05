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Kazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin içinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmaması dikkat çekti. 

13:54 -
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Kazada yaralandı, içinde ziynet eşyası bulunan çantayı elinden bırakmadı

Kaza, İnegöl’ün kırsal Hamamlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Domaniç’ten İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Ahmet Fikri Şahin (40) yönetimindeki otomobil, yanında seyir halinde olan sürücü Gültekin Kurt (38) yönetimindeki kamyonet ile çarpışarak kontrolden çıktı.

Kazada yaralananlar hastanede tedaviye alındı. Foto: DHA

Savrulan otomobil, Ortaköy yolundan çıkan sürücü Ali Özdemir (40) yönetimindeki hafif ticari araçla da çarpışarak tarlaya uçtu. Kazada otomobildeki yolcular Ümmü Özdemir (58), İsa Kanat (34), Fatma Özdemir (28), Turhan Kanat (7), Berat Kanat (5) Yadigar Kanat (2) yaralandı.

Kazada otomobilde bulunan 3 çocuk da yaralandı. Foto: DHA

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan İsa Kanat’ın içinde yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası olduğu öğrenilen çantayı elinden bırakmadığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İNEGÖL (Bursa), (DHA)

Son güncelleme: android-time 13:58 05.08.2019
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