Kazada yaralandı kocasına ‘öldürmeye teşebbüsten’ dava açtı

Kaza, 2016 yılı Ağustos ayında meydana gelen kazada giden Ramazan S.’nin (40) kullandığı hafif ticari araç, Güzelyalı’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, yolun ortasındaki bariyere çarptı. Ramazan S. ile yanındaki eşi Ayşe S. (31) yaralandı. Kazanın ardından Ayşe S., eşinin kendisini öldürmek istediğini öne sürüp şikayatçi oldu ve Ramazan S. hakkında ise ‘eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı.

ÖLDÜRME PLANI YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmada hakim, Ayşe S.’nin ifadesinde olay günü eşi Ramazan S.’nin kullandığı aracı, kendisinin oturduğu sağ taraftan refüje kasıtlı olarak çarptığını, eşinin iş ortağı olan A.Ş. ile ilişki yaşadığını, ikilinin kendisini öldürmek için birlikte hareket ettiklerinden şüphelendiğini söylediğini bildirdi.

‘BİLEREK KAZA YAPMADIM’

Daha sonra savunması sorulan tutuksuz sanık Ramazan S., iddiaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, “Olay, eşim emniyet kemerini takmamasından kaynaklanmaktadır. Olay tarihinde en sol şeritteydim. Sağa, Güzelyalı’ya döneceğim için kendimi orta şeride attım. Kaza bir anda oldu. Sağa sola baktım, önüme baktığımda ise bariyeri gördüm. Fren yapmaya fırsat bulamadan kaza meydana geldi. Kasti olarak kaza yaptığım iddialarını kabul etmiyorum” dedi. Kazadan sonra eşinin, ailesinin yanına döndüğünü, 3 kızına hem annelik hem de babalık yaptığını anlatan sanık, beraatine karar verilmesini istedi. Tanık olarak dinlenen A.Ş. ise Ramazan S. ile ilişkisi olmadığını savundu. Duruşma ertelendi.

BABANIN İDDİALARI KAN DONDURDU

Öte yandan davanın iddianamesinda tanık olarak ifadesine başvurulan sanık Ramazan S.’nin babasu A.H.S.’nin anlatımları ise kan dondurdu. Baba S., kazadan bir hafta önce gelini Ayşe S.’nin sabah uyandığında, evin içinde gaz kokusu olduğunu fark ettiğini, mutfağa gittiğinde ise mutfak ocağının gaz verdiğini anladığını durumu kocasına söylediğini anlattı.

İki gün sonra Ayşe S.’nin yine ocağı gaz sızdırırken bulduğunu belirten baba, kaza fotoğraflarına baktığında da fren izi bulunmadığını fark ettiğini kaydetti. Oğlunun sosyal medya hesaplarından ve telefondan iş ortağı A.Ş. ile sık sık görüştüğünün belirlenebileceğini savunan A.H.S., gaz sızıntıları ve trafik kazası nedeniyle oğlundan şüphelendiğini söyledi.

BİLİRKİŞİ SÜRÜCÜ TAM KUSURLU

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca aldırılan bilirkişi raporunda ise Ramazan S.’nin tam kusurlu olduğu bildirildi. Raporda ayrıca Ramazan S.’nin anlatımları ile kazanın oluş şeklinin örtüşmediği ve aracı kasıtlı olarak refüje vurduğu yer aldı. (DHA)